Un po' di Fiorentina anche nell'Italia Under 16: Pasqual convoca due calciatori viola

Dopo quelle della Nazionale Under 19, sono arrivate anche le convocazioni per la selezione azzurra Under 16 e anche in questo caso ci sono dei calciatori della Fiorentina protagonisti.

Pasqual chiama due viola

Il tecnico Manuel Pasqual ha infatti chiamato tra gli altri i classe 2010 Mattia Barbone e Lorenzo Bernamonte, rispettivamente difensore e centrocampista delle giovanili della Fiorentina. L'Italia sarà impegnata in una doppia amichevole contro i pari età dell'Ucraina il 4 e 6 novembre, in entrambi i casi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.