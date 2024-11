Vlahovic non ce la fa, salterà anche la trasferta di Lecce. Juventus a corto di giocatori disponibili

Continua ad essere corposa la lista di indisponibili per Thiago Motta: seppure filtrasse entusiasmo per le condizioni di Vlahovic, l'ex attaccante viola non ce la fa e non sarà quindi della partita al Via del Mare di domani sera.

Il serbo si unisce ad una lunga lista di indisponibili per i bianconeri: questo il commento di Thiago Motta sull'assenza del suo attaccante. "Dusan non è disponibile, come tanti altri non lo sono. Tutte le squadre hanno infortuni, ma come ho detto sono solo concentrato su chi è disponibile oggi aspettando il recupero di chi manca nel più breve tempo possibile"