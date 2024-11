Buffa: "La Fiorentina non ha capito che fortuna ha avuto a prendere Gosens, una delle persone più strepitose del mondo del calcio"

Ha parlato ai margini del premio Fair Play Menarini Federico Buffa, noto giornalista sportivo, su .

“Borja Valero, il sindaco! Viene dalla Castilla, dove gli abitanti sono notoriamente orgogliosi e si sentono al centro del mondo, e lui ha venduto ogni sua proprietà lì per venire a vivere a Firenze: ora, capisco benissimo il fascino terrificante che questa città ha, ma è comunque una scelta forte condivisa anche da sua moglie. La trovo una cosa stupenda”

“Prossima storia sulla Fiorentina? Ce l'ho già: ho avuto la fortuna di conoscere Gosens, che mi ha portato via il cuore, una delle persone più strepitose del mondo del calcio: tralasciando il fatto che parla italiano meglio di me, si vede la sua provenienza olandese-tedesca: dagli olandesi ha preso il fatto di essere cittadino sotto ogni cielo, dai tedeschi la rigorosità. La Fiorentina l'ha preso all'ultimo e secondo me solo dopo si è accorto di chi gli era caduto in braccio”