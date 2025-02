"Palladino per ora ha sempre ripreso in mano la Fiorentina. Stavolta è tardi per farlo? Dipende dagli obiettivi"

Il momento in casa Fiorentina è particolarmente delicato. Lo ha confessato anche il tecnico Raffaele Palladino in conferenza stampa, che ha tentato in tutti i modi di allontanare le pressioni e le negatività. A tal proposito, l'ex calciatore e allenatore Arturo Di Napoli ha detto la sua a Tuttomercatoweb.com.

“Palladino ha sempre ripreso in mano la squadra. Qualche caduta preoccupante”

Per riprendere in mano la Fiorentina è troppo tardi? “Dipende dagli obiettivi che ha. Secondo me Palladino sta facendo un percorso lineare. Ha ricevuto critiche, anche piuttosto pesanti, ma alla fine ha sempre ripreso in mano la squadra. Va detto che qualche caduta preoccupante c'è stata”.