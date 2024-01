Il rilancio dopo la Supercoppa: Ecco l'affondo definitivo (in un senso o nell'altro) della Fiorentina

I 5 milioni di euro più bonus inviati come prima offerta dalla Fiorentina all'Augsburg per Ruben Vargas, non hanno sortito effetti, o per meglio dire uno sì: è arrivato un no da parte della società tedesca.

Il rilancio dopo la Supercoppa

Tuttavia non c'è stata rottura e ci sono ancora dei margini di trattativa. Non appena la truppa viola sarà tornata in Italia, al termine della Supercoppa, ecco che i viola tenteranno un altro affondo, un rilancio che produca un risultato definitivo.

7 milioni per un sì?

La prospettiva più probabile è che si possa arrivare ad un accordo attorno ai 7 milioni di euro: così Italiano potrebbe avere anche un nuovo esterno offensivo da provare in alternativa a quelli che ci sono già e che, Gonzalez a parte, non hanno fin qui convinto.