Nel corso del suo intervento ad Hangover Viola su Fiorentinanews.com, l’ex attaccante viola Giacomo Banchelli ha avuto modo di vari aspetti di casa Fiorentina, dal centrocampo al mercato, fino ad alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Sohm e Nicolussi? Parma e Venezia non sono Firenze’

“A centrocampo la Fiorentina è molto leggera, anche se c’è molta tecnica, manca agonismo, grinta, fisico, forza. Sohm? Giocava a Parma… ho giocato a Firenze e poi a Cagliari e a Bergamo e posso dire che la pressione che c’è alla Fiorentina non è la stessa. A Parma c’è una pressione diversa, quando si acquistano i calciatori bisogna pensare anche a queste cose. Gli auguro di diventare un grande calciatore, ma a Firenze servono calciatori che siano già pronti per la piazza e abbiano personalità. Nicolussi Caviglia è uno che corre tanto, è bravo, ma lo scorso anno era a Venezia ed è retrocesso. Calciatori così vanno messi insieme a elementi di esperienza ed avere il tempo di crescere. Quando si fa mercato bisogna pensare alla provenienza dei calciatori e se c’è tempo di farli giocare tranquillamente. La gente si aspetta un buon campionato dopo i risultati degli ultimi anni”.

‘Pradè? Da quanti anni è a Firenze? Ci mancherebbe solo che…’

“Gudmundsson la scorsa stagione aveva il problema del processo, ma quest’anno? È il fratello di quello visto al Genoa, non sta rendendo. Contro la Roma l’islandese è stato un fantasma, rispetto al Genoa dove saltava l’uomo e giocava a tutto campo, si vede invece che alla Fiorentina invece è un pesce fuor d’acqua. Pradè? Se dico quello che penso… meglio se mi fate un’altra domanda. Da quanti anni è a Firenze? Non è il primo anno che viene contestato dalla curva. Ora non vorrei stesse pensando a De Rossi che si è liberato dopo la rescissione con la Roma, ci mancherebbe solo De Rossi per completare la cordata romana”.

Infine ha concluso: “È da capire se i giocatori chiesti da Pioli quando è arrivato a Firenze siano stati presi o no, solo la società e l’allenatore possono saperlo. Se non ci sono esterni in rosa il segnale è evidente in tal senso. In passato è stato preso Beltran a quasi 20 milioni… di chi è la responsabilità?”.