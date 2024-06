Ritiro: La Fiorentina punta tutto sul Viola Park e stavolta si apre ai tifosi. Un'amichevole già confermata e poi puntate all'estero

Il nucleo estivo della Fiorentina sarà il centro sportivo di Bagno a Ripoli (e non Moena o altre località montane): è dal Viola Park che partirà la stagione 2024/25 della squadra gigliata.

Apertura ai tifosi

E stavolta per i tifosi sarà possibile (non tutti i giorni ma con cadenza regolare) accedere allo stadio Curva Fiesole per seguire alcune sessioni di lavoro della squadra.

Le amcihevoli estive

Quanto alle amichevoli, su La Nazione viene specificato che la Fiorentina non prenderà parte a tournée di lunga durata ma, semmai, si concederà due o al massimo tre tappe all’estero della durata di pochissimi giorni. Confermata invece per il secondo anno di fila, in virtù di accordi legati alla sponsorizzazione, l’amichevole allo stadio Zecchini con il Grosseto.