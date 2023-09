"Gonzalez in questo momento è imprescindibile per la Fiorentina, mentre gli altri esterni... Brekalo? Sinceramente ci speravo"

L'esperto opinionista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato di Fiorentina in vista della ripresa del campionato, specialmente sugli esterni d'attacco della rosa di Italiano:

“Gonzalez un giocatore imprescindibile, ad ora il più in forma della squadra. E ora si sta facendo vedere anche in nazionale. Brekalo? Ci puntavo, ma ad ora non ha dimostrato niente. Io poi confido anche in Nzola e nelle sue doti”.

E ancora: "Come esterno poi abbiamo anche Kouame, un giocatore che conosce bene il ruolo."