Dopo la disastrosa esperienza alla Sampdoria Semplici è pronto a tornare in panchina. In arrivo un'offerta da un top club africano

Non si può dire che le recenti avventure italiane di Leonardo Semplici siano state delle migliori. Dopo la retrocessione con lo Spezia in B, il tecnico si è misurato con la Genova blucerchiata, ma proprio dopo il KO del Picco ha ricevuto l'esonero dalla Sampdoria. il tecnico fiorentino però adesso sarebbe uno dei candidati principali per la panchina dell’Al Ahly Sporting Club, uno dei club più prestigiosi della massima serie egiziana.

L'esperienza alla Sampdoria non gli ha precluso niente

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il tecnico fiorentino sarebbe tra tra i candidati alla panchina dell’Al Alhy Sporting Club, squadra della massima serie egiziana. L’Al Ahly, noto per la sua ricca storia e il suo palmares, è un club con ambizioni che vanno oltre il campionato egiziano. L’interesse per Semplici, un tecnico con una solida esperienza in Serie A e B, dimostra la volontà della società di puntare su un profilo di spessore per i propri progetti.

Il tecnico prende tempo per valutare l'offerta ricevuta

La trattativa è ancora in corso e Semplici valuterà l’offerta con attenzione, consapevole che si tratterebbe di un cambiamento radicale sia dal punto di vista professionale che personale. L’occasione di guidare una squadra così importante in un campionato straniero è un’opportunità che potrebbe dare un nuovo slancio alla sua carriera.