Un derby per chiudere sul podio e poi nessuna distrazione in vista della Fiorentina: anche l'Olympiakos si gioca l'Europa

Si chiude oggi il campionato greco, con i play-off per il titolo, ancora combattuto tra Paok e Aek Atene: alle loro spalle c'è l'Olympiakos, fuori dai giochi ma in lizza per arrivare seconda. Serve una vittoria nel derby conclusivo di oggi contro il Panathinaikos agli uomini di Mendilibar, che in caso avverso sarebbero invece superati dai verdi. Poi però nessun'altra sfida in programma da oggi al 29, data della finale contro la Fiorentina: vedremo se lo stacco da 10 giorni sarà più produttivo rispetto alla continuità di impegni della squadra viola.