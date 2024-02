Questo pomeriggio in Palazzo Vecchio, durante uno dei consueti consigli comunali, si è tornato a parlare di stadio Franchi. A farlo è stato il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi, queste le sue parole riportate da Ansa.it:

“A dicembre doveva essere restituita la Curva Ferrovia. A gennaio invece si è continuato a utilizzarla. Ma Palazzo Vecchio non ha chiesto nessuna cifra in cambio, neanche una percentuale sulla bigliettazione erogata. Non importa quanto la dirigenza dell'attuale proprietà della Fiorentina manchi di rispetto alla Città di Firenze”.

Ha poi concluso: "La proroga per la partenza dei lavori al Franchi è legata al taglio dei fondi da parte del Governo Meloni, quindi al Comune è convenuto lasciare alla Fiorentina la possibilità di fare bigliettazione, per non farsi carico degli oneri della Ferrovia per il mese di gennaio. Il tutto detto senza riferimento a nessuna cifra".