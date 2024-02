Buongiorno fa tornare il sorriso a Juric: il capitano del Torino può tornare disponibile contro la Fiorentina

Infortunato da ormai qualche settimana, questo pomeriggio erano attesi aggiornamenti in merito alle condizioni del difensore centrale, e capitano, del Torino Alessandro Buongiorno e pochi minuti fa sono arrivate. Il club granata, tramite una nota attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto il punto sullo stato di forma del classe ’99 sottolineando come per lui serva ancora qualche settimana.

Questo il comunicato integrale del club:

"Il controllo eseguito in data odierna a Roma con il Professor Giovanni Di Giacomo ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla rimediata dal calciatore Alessandro Buongiorno durante il match Cagliari - Torino. Verrà quindi a breve terminata la riabilitazione e poi il calciatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti con la squadra”.

In attesa di capire appunto l'evolversi della situazione, un possibile rientro per Buongiorno potrebbe essere previsto tra la gara contro la Roma di lunedì prossimo e la match con la Fiorentina del 2 marzo: secondo quanto fatto filtrare dallo staff granata le possibilità di vederle contro i giallorossi sono pochissime, e probabilmente punteranno a farlo rientrare direttamente nella sfida casalinga contro i viola.