Ekhator: "Kean? Le mie qualità rispecchiano le sue. Studio lui e Osimhen e un giorno..."
Jeff Ekhator è il primo acquisto dell'era Carnevali alla Juventus.
“Spero di poter parlare con Kean”
Il nuovo attaccante bianconero ha una grande ammirazione per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean: “Non ho ancora avuto modo di incontrarlo o di parlarci personalmente - ha detto - Spero di poterlo fare in futuro”.
“Lui e Osimhen…”
E poi ha anche aggiunto: “In questo momento le mie qualità rispecchiano le sue e quelle di Osimhen: cerco di imparare quanto più possibile da loro”. Le parole del giocatore sono riportate da Tuttosport.
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