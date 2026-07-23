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Ekhator: "Kean? Le mie qualità rispecchiano le sue. Studio lui e Osimhen e un giorno..."

Redazione /
Jeff Ekhator
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Jeff Ekhator è il primo acquisto dell'era Carnevali alla Juventus

“Spero di poter parlare con Kean”

Il nuovo attaccante bianconero ha una grande ammirazione per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean: “Non ho ancora avuto modo di incontrarlo o di parlarci personalmente - ha detto - Spero di poterlo fare in futuro”. 

“Lui e Osimhen…”

E poi ha anche aggiunto: “In questo momento le mie qualità rispecchiano le sue e quelle di Osimhen: cerco di imparare quanto più possibile da loro”. Le parole del giocatore sono riportate da Tuttosport

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