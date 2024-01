Pellissier: "Era impensabile ad Agosto che la Fiorentina chiudesse il girone d'andata in zona Champions. Preferisco giocare male e vincere"

Questo pomeriggio l'ex attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi più caldi in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Mi viene molto da ridere perche solo due mesi fa sono intervenuto più di una volta in radio fiorentina e si parlava di com mai gli attaccanti viola non riuscissero a segnare. Adesso invece la ritroviamo quarta in classifica, credo che sia una delle bellezze del calcio: è incredibile quello che stanno facendo. La Fiorentina sta facendo un campionato straordinario e mai avrei pensato di trovarla quarta in campionato dopo il girone d’andata. Credo che sia comunque un’annata molto positiva, se si guarda quello che sta facendo in generale: sta facendo molto bene in campionato, è ai quarti in Coppa Italia, ed ha la possibilità di arrivare in finale. Senza dimenticare le opportunità in Conference. Nonostante tutto i viola hanno dimostrato di potersi giocare la zona Champions con squadre come il Napoli, che sappiamo siano oggettivamente superiori ai viola a livello di rosa”.

Ha poi parlato delle competizioni in cui i viola sono in corsa, e sulla possibilità di dover prendere una scelta: “Ho avuto esperienza personale in questo e se non hai la rosa adatta ad un certo punto devi per forza prendere una decisione, onde evitare di sbagliare su tutti i fronti. Allo stesso tempo sono convinto che la Fiorentina, come già dimostrato la passata stagione, pur avendo tante competizioni da affrontare ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Porta via tanto giocare tante partite, certo, ma secondo me non devono rinunciare a nessuna competizione dato che sono in corsa su tutte.

Ha poi concluso: “Contro la Juventus, sfida che ho seguito, la Fiorentina ha tirato piu di quindici volte in porta ma alla fine i tre punti se li è presi la Juve. Se devo scegliere tra giocare bene e non vincere e giocare meno bene e vincere, io scelgo la seconda. Ed Italiano sta crescendo anche su questo fronte. Nelle sue squadra, comunque, le punte fanno fatica. Il ruolo della prima punta, comunque, è sì importante, ma se con il suo gioco segnano altri va bene lo stesso. L'importante è portare a casa il risultato".