La Fiorentina è a Reggio Emilia ma Nico Gonzalez non si ferma: l'argentino continua il suo percorso verso il rientro. VIDEO

Con i compagni di squadra impegnati nella delicata trasferta di Sassuolo, che potrebbe confermare la Fiorentina in piena lotta Champions League, Nico Gonzalez non sembra voler perdere un minuto. Questo pomeriggio infatti l’esterno argentino si è recato al Viola Park per svolgere il personale percorso di riabilitazione fisica dopo l’infortunio di quasi un mese fa al flessore destro.

La Fiorentina infatti questo pomeriggio, tramite i propri canali social, ha pubblicato un video che ritrae l’argentino da solo tra palestra e campo alle prese con i vari macchinari ed esercizi propedeutici a smaltire il problema fisico.

Questo il reel Instagram pubblicato poco fa dal club gigliato: