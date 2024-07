Stop alla telenovela. Zaniolo all'Atalanta è un affare fatto

Alla fine, Nicolò Zaniolo non arriverà alla Fiorentina. Come concordano i giornalisti Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, l'Atalanta ha chiuso il suo acquisto dal Galatasaray.

Operazione chiusa

Romano afferma che la trattativa è conclusa e tutti i dettagli sono stati sistemati, così come era stato raccontato qualche giorno fa. La Fiorentina, dunque, rimane a bocca asciutta e nonostante il tentativo in extremis dell'ultim'ora deve cambiare obiettivo per l'attacco.

Visite mediche fissate

L'ex giocatore della Roma svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni. Atalanta e Zaniolo, il matrimonio è andato in porto. Alla fine, nonostante tutto.