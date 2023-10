Jovic vicino alla sua prima, insospettabile occasione al Milan ma in un ruolo diverso da quello di Firenze

Dopo un'estate in chiaroscuro e il passaggio in extremis al Milan, per Luka Jovic potrebbe arrivare anche la prima occasione nel match di stasera con il Genoa. Pioli è pronto a un turn over importante in attacco, con il serbo che dovrebbe comporre un trio con Chukwueze e Okafor ma la sua posizione potrebbe essere diversa da quella abitualmente occupata a Firenze: non da riferimento centrale (che dovrebbe essere Okafor) ma da attaccante esterno.