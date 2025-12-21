Il Parma si gode il turno di riposo e mette nel mirino la Fiorentina: pronti due rientri fondamentali per Cuesta nella sfida di settimana prossima

Dopo l'Udinese, c'è il Parma sul cammino della Fiorentina: proprio contro i crociati si chiuderà il 2025 calcistico dei viola, nella sfida fissata per sabato 27 dicembre alle 12.30. Intanto, Cuesta recupera due pedine fondamentali, come riporta ParmaLive.com.

Un turno di riposo

Delicato scontro diretto al quale i gialloblù arriveranno con un turno in più di riposo, dato che la partita prevista per questo weekend contro il Napoli è stata spostata in virtù della Supercoppa, che si sta disputando in questi giorni. E contro la Fiorentina ci dovrebbero essere due rientri fondamentali: quello di Circati, fermo ai box dal 2 novembre, e quello di Delprato, il capitano della squadra.

Occhio al rientro

Due recuperi a dir poco fondamentali per il Parma, che oltre all'attacco più sterile del campionato ha evidenti lacune anche in difesa: il rientro di due titolarissimi dovrebbe riportare fiducia in questo reparto. Fiorentina avvisata.