Quella difficoltà nel gestire il risultato: una statistica che fotografa perfettamente la stagione della Fiorentina

In attesa di tornare in campo, c'è una statistica molto interessante che riguarda la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano è terza in Serie A per minuti trascorsi in una situazione di vantaggio nel punteggio. Meglio dei viola, soltanto Inter e Milan.

Un dato non solo positivo

Un dato che, però, assume significato se analizzato nel contesto. Il fatto che la Fiorentina sia ottava in classifica, con ad oggi nove sconfitte e sette pareggi, e al contempo tra le squadre che hanno passato più minuti in vantaggio, non è esattamente un aspetto positivo. Significa infatti che, tante volte, pur rimanendo a lungo avanti nel punteggio alla fine la squadra di Italiano non ha vinto la partita.

La Roma… e tante altre

Basti pensare all'ultima gara di campionato contro la Roma, oppure a quelle contro Empoli e Lecce. La Fiorentina deve quindi migliorare nella gestione della partita e del risultato, e adesso c'è anche un mero dato statistico a dimostrarlo.