Dopo due mesi e mezzo, ci siamo: la Fiorentina torna in campo in gara ufficiale. Lo fa al 'Luigi Ferraris', contro il neopromosso Genoa dell'ex Gilardino.

Mister Italiano, in porta, si affida ancora a Terracciano. Difesa a quattro con Dodô, Milenkovic, Ranieri (con un occhio di riguardo a Martinez Quarta) e uno tra Biraghi e Parisi; favorito il capitano viola, ma attenzione alle turnazioni in vista della trasferta a Vienna. A centrocampo favoriti Arthur e Mandragora con Bonaventura trequartista. Sulle fasce, in assenza di Kouame squalificato e di Ikone non convocato, ci saranno Gonzalez e uno tra Brekalo e Sabiri. Davanti partirà con ogni probabilità Jovic; Nzola pronto a gara in corso.

La PROBABILE FORMAZIONE della FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi/Parisi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sabiri/Brekalo; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.