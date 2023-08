L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Sto molto bene, siamo carichi come sempre. Abbiamo tutti ricaricato le pile. Ripartiamo domani, dopo un ritiro fatto bene, sperando di vivere una stagione piena di emozioni come quella passata".

Sul ritiro: “La scelta rimanere qui a Firenze è stata azzeccata. Avevamo un po' di timore per le temperature, ma abbiamo lavorato bene in una struttura straordinaria. Nelle amichevoli è arrivato qualche risultato non bello, ma la cosa importante è la condizione fisica, facendo arrivare i ragazzi in forma il prima possibile”.

Sui nuovi arrivati: “Ci daranno tutti una grossa mano. Cercherò di inserirli piano piano e di fargli conoscere come funziona il mondo Fiorentina, dentro e fuori dal campo. A breve inizierà un periodo con tante partite, quindi dovremo accelerare questo processo, ma so di aver trovato ragazzi con una grande cultura del lavoro. Cosa mi aspetto? Li vedo carichi e contenti, chiaramente ho alte aspettative da tutti”.

Su Gilardino: “Siamo stati compagni di squadra. Complimenti a lui per lo scorso anno, lo saluterò molto volentieri domani. Rivalità sanissima tra due avversari. Conference? Abbiamo già inquadrato il Rapid Vienna, ha valori e personalità e non arriva qui per caso. Ci tocca un altro ambiente caldo, siamo più abituati stavolta”.