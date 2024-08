Quella strana situazione di Amrabat. La strategia variabile del club sul mercato dei centrocampisti

Dall'inizio dell'estate ad oggi è cambiata la situazione di Sofyan Amrabat. Il diesse Daniele Pradè, in una conferenza stampa fatta a giugno, aveva già prefigurato una sua sicura partenza.

Sofyan titolare

Il nazionale marocchino vorrebbe ancora andare al Manchester United che però non ha fatto la propria mossa per prenderlo in questa sessione di mercato. E allora ecco che si sta materializzando all'orizzonte la possibilità di vederlo titolare a Parma e, perché no, anche con la maglia viola nel corso della prossima stagione.

Come cambia il mercato, con e senza lui

L’idea del club a questo punto, comunque, è chiara: se resterà Amrabat arriverà un altro centrocampista, due invece se sarà ceduto. Edoardo Bove è in cima alla lista delle preferenze gigliate.