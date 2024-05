La Fiorentina ribalta il Monza e torna davanti al Napoli, in zona Conference. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una non così scontata e non così solita rimonta, è quella che ha messo in scena la Fiorentina per aver ragione del Monza di Palladino nel monday night di Serie A. Dopo il vantaggio firmato nei primi minuti da Djuric infatti, la squadra viola ha pareggiato con la solita testata di Nico Gonzalez alla mezz'ora.

Nella ripresa un assalto costante ma piuttosto sterile, fino alla gran giocata trovata da Arthur al 78', prima a liberarsi di Bondo e poi con un gran destro all'angolino. La Fiorentina sale così a quota 53 e supera il Napoli all'ottavo, in attesa proprio dello scontro diretto che vale la Conference del prossimo anno.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 53, Napoli 51, Torino 50, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Udinese 33, Empoli 32, Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.