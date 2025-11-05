Prende quota Vanoli: torna lui il favorito per la panchina della Fiorentina. La situazione

La Fiorentina ha scelto una soluzione interna, in entrambi i casi. Al posto del dimissionario Daniele Pradè, ora il nuovo direttore sportivo è Roberto Goretti. In panchina, invece, dopo l'allontanamento di Stefano Pioli la squadra è stata affidata a Daniele Galloppa, che sarà in panchina contro il Mainz e molto probabilmente a Genova.

Un candidato prende quota su tutti gli altri

La società, tuttavia, sembra a tutti gli effetti alla ricerca di un nuovo tecnico per tentare una risalita in classifica, vista la disastrosa situazione in campionato. L'ipotesi Roberto D'Aversa è sfumata in poche ore, mentre il ritorno di Raffaele Palladino è ancora una suggestione non concretizzata. Ma c'è un altro candidato che ora è il favorito.

Adesso è Vanoli il favorito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, prende quota Paolo Vanoli per la panchina della Fiorentina: adesso è lui il nome numero uno per la dirigenza viola, che resta al lavoro per trovare la soluzione migliore. Non è comunque detto che il nuovo tecnico arrivi per forza durante la sosta; Vanoli potrebbe già esserci a Marassi.