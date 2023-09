Lorenzo: "Mina ha sempre continuato ad allenarsi, se ha saltato tre partite non è scandaloso. Dovevo fidarmi di lui"

In attesa di vederlo all'opera con la maglia della Fiorentina, stanotte Yerry Mina si è tolto la soddisfazione di giocare i primi minuti della sua stagione con la Nazionale Colombiana.

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezuela, il commissario tecnico della Colombia Néstor Lorenzo ha parlato in conferenza stampa proprio della scelta sul difensore della Fiorentina: “In Europa i campionati sono iniziati ma ha saltato due o tre partite, non è uno scandalo. Dovevo fidarmi di lui e delle sue condizioni, in fondo ha sempre continuato ad allenarsi”.