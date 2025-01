Al triplice fischio finale tutti per terra. Come per terra è una Fiorentina che sembra senza forze e senza anima. Per gran parte della gara in dieci contro undici, si fa riprendere da un Torino convinto ma non certo irresistibile, in difficoltà quasi o più dei viola. Non ci sono giustificazioni in una partita che ci dice che questa Fiorentina si è ufficialmente spenta.

La società farà le sue valutazioni su Palladino, che contro la Lazio potrebbe giocarsi la panchina. Un allenatore che in questo momento non sembra più riuscire a trasmettere grinta e carattere ai suoi calciatori. Anche se gli errori incredibili di Adli o Comuzzo, poco hanno a che fare con l’allenatore. Non si possono commettere sbagli del genere in Serie A. Errori di superficialità e di supponenza.

Le responsabilità del tecnico

Palladino ha invece enormi responsabilità nel voler continuare a puntare su Colpani. Un calciatore in questo momento inutile e irritante. Incomprensibile la testardaggine nel volerlo riproporre ogni volta, quasi a voler salvare una propria scelta nel mercato estivo. Non si fa così, gioca chi sta meglio a questi livelli. E Colpani in questo momento non è presentabile.

E Commisso?

In tutto questo ci piacerebbe sapere che cosa pensi Commisso. Stare zitti quando si vince può essere anche elegante, continuare a farlo dopo un mese del genere potrebbe avere poco senso. Ferrari, Pradè, ci interessano, ma ancora di più saremmo curiosi di sapere cosa pensa la proprietà. Di una stagione che poteva diventare straordinaria e che oggi sembra somigliare tanto a quelle del passato.

Presa di posizione

La contestazione dei tifosi, i cori di fine partita, richiedono una presa di posizione da parte dei vertici e anche decisioni importanti. Serve una scossa, quale non sta a noi dirlo, ma la luce oggi si è spenta e va riaccesa in ogni modo possibile. La società al momento ha scelto il silenzio, senza difendere il tecnico evidentemente. Un Palladino che sembra sempre più solo e non è tanto una questione di classifica (che rimane buona) e nemmeno di condizione fisica. La Fiorentina è ferma in campo perché è la testa a non andare. I viola durante la settimana corrono e si allenano bene è il giorno della gara adesso il problema.