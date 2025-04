L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa, partendo dalle parole del tecnico del Celje: “Non voglio nemmeno ascoltare quello che ha detto Riera, non mi interessa. Tra colleghi bisogna avere rispetto e lui all'andata, dopo la partita, non l'ha avuto. Io non gli ho mancato di rispetto. Partita? Ottimo primo tempo, mi è piaciuto. Giocato come lo avevamo preparato, giocando di qualità e prendendoli alti. Nella ripresa sono stati bravi anche loro, hanno dei valori e sono giocatori brevilinei. Abbiamo preso un gol, il primo, che è il nostro rammarico. Poi ci siamo adagiati sui momenti passati, ma non siamo quelli. Rischi di buttare via un quarto di finale per questo. Ma l'obiettivo era passare e siamo felici”.

Sull'importanza della partita: “Mi sto godendo ogni singolo momento di questa stagione, vissuta con grande energia e felicità. Siamo dentro a tutti i nostri obiettivi di inizio stagione. Vorrei che questa stagione non finisse mai, nonostante un calendario congestionato. Sappiamo che beccheremo una grande squadra in semifinale, ma le partite ci devono motivare. Il nostro sogno è arrivare in finale, se ci riusciremo lo vedremo col tempo. Campionato? Vogliamo lottare fino alla fine, vogliamo giocarcela in tutte le competizioni”.