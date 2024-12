A Radio Bruno ha parlato ‘Ciccio' Graziani, che ha toccato varie tematiche dopo Bologna-Fiorentina, ma non solo. L'ex attaccante viola ha parlato anche delle necessarie mosse a centrocampo che dovrà fare la dirigenza gigliata.

‘Alla Fiorentina serve per forza un centrocampista di qualità’

“La Fiorentina ha fatto un buon primo tempo, molto battagliato tra le due squadra. Nel secondo tempo la squadra non è rientrata col carattere e l'attenzione giusti. Il Bologna ha invece modificato qualcosa inserendo Ferguson. La Fiorentina era con quattro attaccanti che però vanno supportati bene, non mi sarei mai presentato con quell’assetto. Beltran ha fatto tutto tranne che l’attaccante, tanto vale rinforzare il centrocampo con Mandragora o Richardson. So che la Fiorentina deve andare a fare un acquisto in mediana, come Folorunsho o un altro tipo di calciatore che dovrà arrivare per forza a Firenze, i nomi sono vari. Occorre un centrocampista pronto e di qualità. Al limite ci puoi adattare Sottil, che può dare una mano in fase di non possesso. Alla Fiorentina serve reperire un calciatore forte in mezzo al campo”.

‘L’esultanza di Italiano? Gli ha precluso di entrare nel cuore dei tifosi viola'

“Ho visto solo l'esultanza di Italiano a fine partita e la posso anche capire, ognuno è libero di esultare ed esternare il proprio entusiasmo per un’importante vittoria. Non era il contesto giusto: aveva affrontato una squadra allenata per tre anni e che gli ha regalato momenti importanti, poi non c'era il collega Palladino a causa di un lutto. Il suo gesto gli ha precluso la possibilità di avere una parte del cuore dei fiorentini verso di lui, che ora è sparita in un attimo. Il suo comportamento non è stato apprezzato”.