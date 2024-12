Intervenuto alla CBS, il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato della sua amicizia con Moise Kean, trasferitosi nel corso dell'estate alla Fiorentina e protagonista di una grande prima parte di stagione con 13 reti in 19 partite.

‘Non mi sorprende Kean, ha le capacità per fare tutto’

"McKennie ha commentato il complicato rapporto che si era venuto a creare tra la Juventus e Kean: “No, non sono sorpreso. Ho parlato al telefono con lui prima dell'ultima partita di Coppa Italia. Ha tutte le carte in regola, cioè è una bestia, ha forza, ha velocità, ha qualità, ha le capacità di per fare tutto. Aveva solo bisogno di un allenatore o di qualcuno che credesse in lui e che gli desse fiducia e minutaggio in partita e che facesse emergere quel lato di lui".

‘Come fai a segnare se giochi 10 minuti?'

"Non sono affatto sorpreso che stia avendo questo tipo di stagione. Gli ho anche detto che spero che continui a così perché lo merita. Quando era qui c'erano molte persone che dubitavano di lui e molte persone contro. Era un po' ingiusto. Solo perché è un attaccante e deve fare gol, ma è difficile farlo quando entri negli ultimi 10 minuti di ogni partita o di tutte le partite”.