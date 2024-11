Due scavatrici speciali al Franchi: Si trivella per i maxi pali della nuova Fiesole

Momento di svolta, almeno per quanto riguarda questa fase, per i lavori di restyling dello stadio Franchi. Così come anticipato ieri da Fiorentinanews.com sono arrivati i macchinari che possono perforare la roccia, particolarmente dura, presente nello spazio tra il campo e la vecchia Curva Fiesole.

Due escavatrici speciali

In particolare, sono due scavatrici speciali che faranno ripartire a pieno ritmo i lavori che si erano in pratica bloccati in questi giorni. Serviranno per creare spazio per i due giganteschi pali fondamentali per la realizzazione della nuova Fiesole.

La disponibilità di Commisso

Una buona notizia che fa seguito alla disponibilità palesata dal patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ad intervenire economicamente per mettere i soldi che mancano per il completamento dei lavori e per cercare di accelerare la conclusione degli stessi che, attualmente, è prevista per il 2029.