Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare le ultime news di mercato della Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Da quello che ho capito è stata la stessa Atalanta a voler rinunciare a Zaniolo, e questa è forse la cosa che mi preoccupa di piu: se neanche Gasperini è riuscito a dare un senso a Zaniolo, mi sembra difficile che riesca a farlo un altro allenatore. La carriera di fatto parla per lui, alla sua età ha girato quasi piu di 10 squadre. I problema, nella trattativa, quindi adesso sia legato solo all'Atalanta che deve trovare il suo sostituto. Il Monza credo che abbia difficolta a fare a meno di Maldini, lo stesso vale per Bondo, deve dare almeno dare la sensazione di volersi salvare. Da questo punto di vista credo che non ci siano tanti dubbi”.

“La Fiorentina ha bisogno di giocatori forti, anche in panchina. Zaniolo perfetto”

Ha anche aggiunto qualcosa su Zaniolo: “A questa Fiorentina servono giocatori forti anche in panchina, perchè quando si cambia bisogna inserire giocatori che possano deciderla. Zaniolo quest'anno ha giocato poco ma nell'ultimo periodo, quando è entrato, ha risolto diverse grane all'Atalanta. Per questo da questo punto di vista avere maggior competitività in attacco credo che possa far bene. io continuo ad avere dubbi dal punto di vista tattico: è vero che Zaniolo potrà prendere il posto di Colpani, ma l'ex Monza si sacrificava molto in fase difensiva. Non so se sia disposto a fare lo stesso. La Fiorentina di Palladino ha nell'equilibrio il suo tallone d'Achille: al mister gli c'è voluto piu di un mese per capire di dover inserire un centrocampista in piu”.

“Da Bergamo mi raccontano che sia molto migliorato anche dal punto di vista comportamentale”

Qualche parola in più sull'ex Roma: “Ieri parlando con persone dentro l''Atalanta, mi è stato confermato che Zaniolo non ha creato mai alcun problema dal punto di vista comportamentale. La speranza è che abbia finalmente messo la testa a posto. In questo momento la parte caratteriale mi preoccupa meno, anche perche se fallisce quest'occasioni non penso che abbia ancora possibilità. Questo mi porta a dire che possa arrivare a Firenze molto motivato”