Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la situazione relativa a Pietro Comuzzo. Questo un estratto della sua analisi:

“Sento molti commenti da parte di dei tifosi partenopei, che si chiedono il perche il Napoli preferisca affondare per Comuzzo anziché per Garnacho. Il Napoli ha bisogno di un difensore, l'esterno è un discorso che viene in secondo piano: serve un profilo che possa restare a lungo, soprattutto considerando i problemi occorsi Buongiorno. Sugli esterni considerando le ottime stagioni di Politano e Neres, credo che gli azzurri siano comunque in buone mani".

“Pradè conosce molto bene Zaniolo, e se lui continua a crederci..”

Ha poi commentato le voci relative all'arrivo di Zaniolo a Firenze: “Non dobbiamo dimenticarci di chi sia il ds della Fiorentina, che conosce il giocatore dai tempi della Roma ed evidentemente crede molto il lui. Ma non dobbiamo dimenticarci che in molti abbiamo creduto in lui, non dobbiamo comunque dimenticarci che negli anni ha avuto degli infortuni gravissimi. I viola pensano, anzi credono, di poterlo aiutare a ritornare quelli che sono stati i suoi antichi splendori. Rimane un diamante grezzo, e e bisogna far si che lo sia meno”.