Anche l'ex Fiorentina Lele Adani si è espresso durante la trasmissione su You Tube Viva El Futbol riguardo alla vicenda di Atalanta-Lecce, gara inizialmente rinviata per la morte del fisioterapista dei pugliesi Graziano Fiorita e poi giocata comunque, poche ore dopo, nonostante la richiesta del Lecce di rimandare il match dopo le esequie. Queste le sue dure parole:

“Se la cosa capita a Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli… Pensate gli intimerebbero lo 0-3 a tavolino? Io non ho piacere a dire che chi decide ha penalizzato e facendo differenze tra morti di serie a e serie b. Io ho fatto parte della Serie A, noi calciatori i massaggiatori e lo staff li sentiamo vicini, ci confidiamo. Ma come fai tu Lega Serie A a non rispettare una società che poi deve gestire uno spogliatoio che ha perso un fratello solo per una questione di calendario? Perché non lo dicono? Io ho troppo rispetto della gente che ci ascolta. Vi dicono: no, non si può rimandare. Se non volete scendere in campo c'è lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione. Hanno rinnegato l'insegnamento di Papa Francesco dopo 4 giorni la sua morte”.