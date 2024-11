Le cifre che riguardavano David De Gea non erano per niente banali ai tempi della Premier: lo spagnolo era il secondo più pagato del campionato dei più pagati, alla pari addirittura di Haaland. Ebbene, per accettare la Fiorentina l'ex Man Utd ha accettato di passare dagli allora 22 milioni a stagione a 1,2: di fatto un ventesimo. Secondo il Corriere dello Sport però, Pradè è già indirizzato sul rinnovo, il che vorrebbe dire semplicemente raddoppiare l'ingaggio a fine stagione, rimanendo pur sempre nei parametri viola.