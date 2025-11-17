La Nazione: Sempre la stessa storia
Il QS de La Nazione scrive in prima pagina a proposito della Fiorentina: “Gud e Dzeko gol pesanti in nazionale. E da domani tutti al Park vista Juve”.
Pagina 6
“Quei segnali mandati alle punte” scrive La Nazione in aperture delle pagine dedicate alla Fiorentina. Il quotidiano continua poi scrivendo: “Sosta? Sempre lo stesso copione. Male in viola, bene in nazionale. Dzeko e Gud vanno a due velocità”. Di spalla un approfondimento su un altro attaccante viola: “Moise essenziale, numeri in ribasso. Vanoli spera in lui”.
Pagina 7
Spazio anche al mercato che verrà sulle pagine de La Nazione, che individua soprattutto nel centrocampo quella zona urge di un intervento: “La mediana da irrobustire” intitola infatti il quotidiano, che poi continua scrivendo “Fisicità e crescita costante, Vanoli dà le chiavi a Sohm. E per gennaio idea Martel”.