Tanti volti nuovi nelle convocazioni della Costa d'Avorio. Kouame escluso dalla lista dopo il successo in Coppa d'Africa

Il calciatore della Fiorentina Christian Kouame è mancato nella prima parte del 2024 visto l'impegno in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, che ha vinto la competizione. Adesso la Nazionale tornerà in campo per due gare valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026, ma l'attaccante viola non ci sarà.

Kouame resta a Firenze

Tante novità nei convocati della Costa d'Avorio, soprattutto nel reparto d'attacco. Proprio Christian Kouame non è presente in lista e rimarrà a Firenze, visto anche l'impegno del 2 giugno contro l'Atalanta a ridosso delle due gare della Nazionale (7 e 11 giugno).

Ecco la lista: