A Radio Venere ha parlato il portiere e capitano del Lecce Wladmiro Falcone, che è intervenuto sulla lotta per la salvezza e sulla presenza in zona della Fiorentina.

Le parole di Falcone

“Mancano ancora 14 partite, c'è tanto da giocare. Certamente non ci aspettavamo la Fiorentina lì con noi a lottare, è una mina vagante costruita per altri obiettivi. Sono certo che appena imbroccheranno 2,3 risultati positivi prenderanno il volo. E' una nostra rivale per ora, ma non del tutto. La corsa dobbiamo farla su Genoa, Cremonese, Parma, restando attenti ovviamente sino a ché dura alla crisi della Fiorentina".

Sulla salvezza

“Come negli ultimi anni la quota salvezza sarà a 35, 36 punti, ora dobbiamo fare punti vitali nella parte di calendario che ci può aiutare. Dobbiamo cercare assolutamente i punti contro le dirette concorrenti per poi fare anche qualche sorpresa alle big”.