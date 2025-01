La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina pronta a fare il colpo grosso

Una pagina sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 27

Titolone sul mercato dei viola: “Henrique da sogno la Fiorentina pronta a fare il colpo grosso”. Sommario: “Il pallone d'oro sudamericano è cercato anche dalla Premier: ai viola serve fare in fretta”.

Gudmundsson in gruppo

In taglio basso invece si parla della squadra: “Gudmundsson in gruppo, Bove arbitra”. Sommario: “L'islandese dimentica i problemi alla caviglia Ed Edoardo dirige la partitella in famiglia Cataldi torna dal 1'”.