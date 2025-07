Dopo le ufficialità già arrivate di Jacopo Fazzini e Mattia Viti, i tifosi della Fiorentina stanno aspettando trepidamente anche quelle ‘annunciate’ di mister Stefano Pioli e di Edin Dzeko, già confermati come nuovi innesti ma ancora, per motivi contrattuali, non resi ufficiali. La settimana prossima dovrebbe essere quella giusta per vedere il tecnico parmigiano e il bomber bosniaco firmare i rispettivi contratti che li legheranno alla Fiorentina.

Moise Kean, giorno 5 della clausola

Tiene ancora banco la questione relativa a Kean: c’è da aspettarsi un nuovo affondo dell’Al-Qadsiah dopo che Jonathan David è arrivato a Torino per firmare con la Juventus. Tuttavia, Kean non sembra gradire la pista araba: l’ago della bilancia lo potrebbe spostare un club che gioca la Champions. Sotto questo punto di vista, il Napoli ha chiesto informazioni per il ragazzo così come l’Inter: tuttavia, i primi devono liberarsi di Osimhen mentre i secondi di Thuram, prima di affondare per il bomber viola.

Mandragora in bilico, Beltran libero

Le due offerte arrivate per Rolando Mandragora da parte del Real Betis sono state respinte al mittente: sia la prima da 4 milioni, che la seconda da 6+2 di bonus. La Fiorentina non vuole cederlo, ma il ragazzo sta aspettando la chiamata di Pradè per il rinnovo che, ad oggi, non è arrivata. Situazione in evoluzione. Nessun muro, invece, per Lucas Beltran: la Fiorentina è contenta di cederlo per 10 milioni, ma il River, indiziato numero uno, non sembra voler raggiungere quelle cifre.

La nuova pista colombiana a centrocampo

In entrata piace il solito noto Sebastiano Esposito: la Fiorentina non andrà oltre i 6-7 milioni, l’Inter ne vuole 10 ma non può forzare troppo la mano in quanto il ragazzo è in scadenza. Resta lui l’idea numero uno in attacco (ma non sarà il sostituto di Kean, piace Piccoli sotto quel punto di vista). Nuovo nome, invece, per il centrocampo: seguito Nelson Deossa, colombiano del Monterrey, che si è messo in luce nel Mondiale per Club. Piace anche allo Sporting Lisbona, ed ha una clausola da 20 milioni. Morten Frendrup resta il sogno nel cassetto, ma il Genoa chiede 25 milioni, cifre simili a quelle richieste per Bernabè dal Parma. Sembra quindi destinato a continuare il casting per il prossimo regista della Fiorentina.

I giovani in prestito

Capitolo giovani: sta prendendo forma anche l’esodo degli ‘under’, pronti ai rispettivi prestiti per andare a giocare con continuità altrove: la Carrarese, già interessata a Tommaso Rubino, ha chiesto informazioni anche per i prestiti di Lorenzo Amatucci e Filippo Distefano, mentre l’Avellino neopromosso ha messo gli occhi su Tommaso Martinelli – che però non vorrebbe andare in prestito per fare il vice di De Gea – e Jonas Harder. Respinta, invece, la richiesta della Cremonese per Niccolò Fortini: sarà lui il vice-terzino destro della Fiorentina per l’anno prossimo.