Emanuele Calaiò, ex attaccante da più di 180 gol in carriera, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla situazione di Kean, cercato anche dal ‘suo’ Napoli, e più in generale del mercato della Fiorentina.

“Kean? Un giocatore importante, che ha raggiunto la consacrazione quest'anno grazie alla fiducia dell'allenatore e dell'ambiente. Sa fare reparto da solo, va in profondità, copre bene anche la palla spalle alla porta, è normale che faccia gola a tutti i top club, Napoli compreso. Ma se dovesse rimanere alla Fiorentina, Pioli avrà tra le mani un beniamino della tifoseria che conosce bene la piazza: c'è solo da capire le intenzioni del bomber. A Napoli, a differenza di Firenze, troverà concorrenza, e questo è normale quando si lotta su 3 o 4 fronti. Sicuramente si ritaglierebbe il suo spazio in così tante partite, ma mi sembra normale che il Napoli cerchi un doppione di Lukaku, che è un pupillo di Conte ma che se la giocherebbe comunque con Kean qualora arrivasse".

“Dzeko va sulle vie del tramonto, non credo prenderà il posto a Kean che invece è nel pieno della maturità. Il bosniaco ha un'età importante, non può fare 40 partite l'anno: tuttavia, giusto che la Fiorentina, una squadra importante, abbia due punte centrali e se Kean rimanesse, i viola avrebbero sicuramente alzato l'asticella. Ma non credo proprio Dzeko sia stato preso per sostituire Kean”.

“Viti e Fazzini? I migliori giovani dell'Empoli, soprattutto il secondo seguito da tantissimi club. La Fiorentina ha una piazza calda e passionale e si merita questi colpi di mercato, da aggiungere a uno zoccolo duro già presente con De Gea e Gudmundsson, giocatori straordinari. Questo è un mercato di chi vuole andare in crescendo, complimenti alla società”