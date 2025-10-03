Gattuso chiama a sorpresa (e per la prima volta) un centrocampista viola in Nazionale. C'è anche il solito Kean
Da poco diramate le convocazioni di Gennaro Gattuso per gli impegni della Nazionale Italiana delle Qualificazioni al Mondiale, in programma l’11 ottobre a Tallinn e il 14 ottobre a Udine contro Estonia e Israele.
Sorpresa in casa Fiorentina
Grande notizia in casa Fiorentina la prima chiamata in Nazionale per Hans Nicolussi Caviglia, alla sua prima apparizione con la squadra maggiore azzurra. C'è anche il solito Moise Kean tra gli attaccanti.
La lista completa dei convocati
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).