La poco attendibile Dinamo Kiev: test da considerare o dimenticare? Dzeko meglio di alcuni centrocampisti, Piccoli deve sgobbare

Quanto c'è di attendibile nella sfida vinta giovedì sera contro la modesta Dinamo Kiev? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport che, al netto dei segnali trasmessi dal cambio modulo, rimanda alla sfida con il Verona le risposte più importanti per capire se la Fiorentina ha trovato risorse e idee per tirarsi fuori dai guai.

In caso positivo, il test con gli ucraini rappresenterebbe la svolta, il clic decisivo ma lo sapremo solo a posteriori, specialmente in relazione a quanti cambiamenti Vanoli apporterà. Intanto davanti si dovrebbe ripartire da Kean e Gudmundsson, con Dzeko che giovedì ha dato prova di aver più qualità e tempi nel passaggio rispetto ad alcuni centrocampisti. Mentre per Piccoli c'è da sgobbare per riconquistare spazio: per lui fin qui appena due reti in stagione.