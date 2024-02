Corriere Fiorentino: Infortuni, tensioni e scelte tattiche

In prima pagina sul Corriere Fiorentino leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: "L'ora dei leader", con "i quattro senatori da ritrovare subito".

Grande spazio per: "Viola in caduta libera". Sottotitolo: "Dopo i risultati delle rivali, la squadra di Italiano si ritrova ottava. Quarto posto distante 5 punti. Ora il Frosinone poi gli scontri diretti".

Qui viene ripreso il tema della prima: "Jack, Nico, Arthur e Nikola I leader a cui Italiano chiederà uno sforzo in più". Sottotitolo: "Infortuni, tensioni, scelte tattiche, perché non stanno rendendo". In taglio medio: "E Kouame torna con il Bologna". In taglio basso infine il commento: "Lo stanco tran tran e un paradosso".