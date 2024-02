Le beghe del rinnovo del contratto e un surplus di nervosismo, il 2023 è lontano anni luce per uno dei leader della Fiorentina

Il 2024 di Giacomo Bonaventura? Sembra lontano anni luce dal suo 2023. Già a dicembre a dire il vero, c'era stato qualche segnale di inversione per il centrocampista della Fiorentina, dovuto alla tallonite che lo frenava e talvolta lo costringeva a stare fuori.

Le cause degli affanni

Gli affanni sono emersi chiari e lampanti da gennaio. Le cause? Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla in primo luogo del perdurare della situazione di stallo del rinnovo di contratto, ma anche di un surplus di naturale nervosismo/insoddisfazione che certo non aiuta.

Un Jack differente

Sei gol in stagione, ma l’ultimo è quello del 3 dicembre alla Salernitana, ma anche i due assist sono ormai un ricordo lontano: quello che stiamo vedendo è un Jack indubbiamente diverso rispetto a quello visto nei primi tre-quattro mesi.