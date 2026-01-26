È andata decisamente bene. Poteva finire male per la Fiorentina, già terzultima da sola in classifica. Ma per fortuna l'Udinese ha resistito e piegato il Verona nell'ultimo match di questa giornata di campionato.

I veneti restano ultimi

Il pareggio di Gift Orban, pochi minuti dopo il vantaggio iniziale di Atta, ha illuso i butei, che sono stati ripresi e trafitti altre due volte dagli ospiti. Prima Zanoli poi Davis per il 3-1 finale del Bentegodi. E con questo risultato, la Fiorentina resta a una vittoria di vantaggio (se così si può dire) proprio sui veneti, che tuttavia hanno vinto il primo scontro diretto con i Viola al Franchi.

E l'Udinese aggancia la Lazio

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 43, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 29, Sassuolo 26, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.