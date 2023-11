La Gazzetta dello Sport: Ultime chiamate per svoltare o a gennaio si cambia

Su La Gazzetta dello Sport è presente stamani un articolo sui viola.

L'attenzione è puntata su: “Nzola-Beltran Ultime chiamate per svoltare”. Sottotitolo: “La Fiorentina in crisi chiede ai suoi attaccanti la spinta per ripartire già da stasera col Genk Sennò a gennaio si cambia”.

Crisi di gol

Articolo che inizia così: “La Coppa ti fa bella? E’ quello che spera ardentemente Vincenzo Italiano. Stasera una vittoria con il Genk darebbe alla Fiorentina almeno la sicura qualificazione ai playoff di Conference League. Ma per vincere bisogna segnare, cosa che in questo momento alla Viola riesce parecchio difficile. Le classifiche di Coppa (prima) e di Serie A (settima a 4 punti dalla Champions) non sono nemmeno male, ma la squadra sta vivendo una crisi di risultati e, appunto, di gol”.