Repubblica: Il soldato Biraghi leader indispensabile di una squadra in crisi

In prima pagina nell'edizione di Firenze de La Repubblica, c'è un trafiletto intitolato: “I lavori al Franchi sono cominciati dalla demolizione del tabellone”.

Pagina 13

Sulla Fiorentina, intesa come squadra leggiamo: “Il soldato Biraghi leader indispensabile di una squadra in crisi”. Sommario: “Italiano si fida di lui e anche se il suo rendimento finora non è stato al top lo preferisce a Parisi”.

Biraghi non si è mai sottratto al confronto

Articolo che inizia così: “Nel momento più difficile sono i leader a dover proteggere il resto del gruppo e a metterci la faccia. Cristiano Biraghi, il capitano della Fiorentina, non si è mai sottratto al confronto con società, tecnico e tifosi”.