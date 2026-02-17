​​

Passivo pesantissimo nell'uscita turca per la Juventus: Koopmeiners illude, poi il Galatasaray dilaga

Redazione /
Pesantissima sconfitta esterna per la Juventus, che crolla in Turchia nell'andata dei playoff di Champions League per 5-2: troppo Galatasaray per Spalletti e compagni, che al ritorno cercheranno di ribaltare un risultato veramente impegnativo.

La cronaca della partita

Parte meglio il Gala, che di fatto trova il vantaggio grazie a un errore di Yildiz in costruzione: bravo Sara a trovare la rete dell'1-0. Risposta bianconera immediata con la doppietta di Koopmeiners, prima su tap-in e poi con un bel tiro da fuori, ribaltando il risultato. Nel secondo tempo, invece, inizia la debacle juventina: al 49' l'ex Napoli Lang pareggia i conti, poi al 60' arriva il 3-2 di Davinson Sanchez. Il rosso di Cabal che lascia in 10 la Juventus spenge ufficialmente la fiamma bianconera: a ruota, seguono infatti il 4-2 ancora di Lang - su dormita tragicomica della Juventus - e il 5-2 allo scadere di Boey.

Si fa dura

Turno di spareggio che quindi si mette in salita, e ben ripida, per la Juventus: appuntamento al 25 febbraio per il ritorno dell'Allianz Stadium, dove gli uomini di Spalletti si giocheranno l'accesso agli ottavi di Champions partendo con un deficit di tre reti.

