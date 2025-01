Vanoli perde una pedina del centrocampo: a rischio la sua presenza a Firenze

Nel prepartita di Torino-Juventus su DAZN, è stata fatta notare l'assenza di Ivan Ilic dalla rosa del Torino: il centrocampista serbo ha dato forfait stamattina, quando in allenamento ha sentito un fastidio muscolare a poche ore dal match.

Saltata la partita con la Juve, andrà valutato per l'incontro del 19 gennaio contro la Fiorentina: tuttavia, c'è chi specula che il problema non sia di natura fisica, ma che invece sia legato al mercato visto l'interessamento di Zenit e Spartak Mosca (come riportato da TuttoMercatoWeb). Ad ogni modo, la sua presenza per la partita di Firenze è in dubbio.