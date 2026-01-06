Due mesi dopo, riecco Gosens titolare. Un altro cambio è invece scontato

Gosens e Kean. In occasione della trasferta all'Olimpico, la Fiorentina riparte da questi due giocatori, nel senso che saranno le novità più importanti di formazione.

Due mesi dopo

Il tedesco si candida per tornare titolare a più di due mesi dall'ultima gara giocata dal primo minuto, quella contro l'Inter a Milano. L'altro ingresso invece è scontato, ora che la storia del permesso è finalmente stata messa da parte ed è arrivato pure il gol partita contro la Cremonese.

Fazzini in gruppo

Intanto Fazzini si è rivisto in gruppo, mentre continua a lavorare a parte Dzeko. Contrariamente a quello che si poteva pensare subito dopo la gara contro la Cremonese, il primo ha più chance del secondo di essere inserito nella lista dei convocati per Roma.